Wir verlosen ein Zelda-Fan-Paket – jetzt am Gewinnspiel teilnehmen

Noch acht Wochen, dann ist Weihnachten – wenn ihr aber nicht mehr so lange warten wollt, bis ihr Geschenke abstauben könnt, dann habe ich eine gute Nachricht für euch: Wir verlosen zusammen mit elbenwald.de ein ziemlich cooles Zelda-Fan-Paket.

Mit diesem Fan-Paket habt ihr es auch in den kalten Wintermonaten noch kuschlig warm. Gewinnen könnt ihr ein Paket mit einem Plüsch-Zelda-Schild und einer Hyrule-Flauschdecke. Hier die Details:

Zelda – Hylia Schild Kissen (siehe Bild oben)

offiziell lizenziertes Nintendo Zelda Kissen

exklusiv bei Elbenwald erhältlich

kuschelig weich, im Hylia Schild Design

Lasche auf der Rückseite als Haltegriff

Maße 57 x 57 cm, Farbe grau, blau

Zelda – Hyrule Logo Flauschdecke

lizenzierte Nintendo Zelda Flauschdecke

exklusiv bei Elbenwald erhältlich

mit großem Hyrule Logo

im XXL-Format: 160 x 200 cm

Farbe grün, gelb

Um am Gewinnspiel teilnehmen zu können, müsst ihr einfach unser Gewinnspiel-Tool ausfüllen. Here you go:

a Rafflecopter giveaway



Das Gewinnspiel läuft bis zum 03.11.2018 – ihr habt also noch sechs Tage Zeit. Übrigens: Ihr könnt das Tool jeden Tag 1x ausfüllen, das erhöht eure Chancen. Sobald das Gewinnspiel beendet wurde, benachrichtigen wir euch sofort via Mail.

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück.