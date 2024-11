NFS Unbound: Vol. 9 – Seht euch hier den Enthüllungs-Trailer an

Der Publisher Electronic Arts und der Entwickler Criterion Games enthüllten Vol. 9: Lockdown für das Spiel Need for Speed Unbound.

Zockt ihr Need for Speed Unbound? Dann interessiert es euch sicher, dass am 26. November Vol. 9: Lockdown für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erscheint. Das neueste der Live-Service-Updates führt unter anderem inspiriert von Need for Speed Most Wanted einen Modus mit PvPvE-Multiplayer-Gameplay auf Extraktionsbasis ein. Abgesehen davon könnt ihr zum ersten Mal in Need for Speed im neuen Lockdown-Erlebnis ein Motorrad fahren, die BMW S 1000 RR 2019. Mit der Ankündigung wurde auch ein Trailer veröffentlicht, der die neuen Inhalte in Aktion zeigt.

Zum Update heißt es: “Lockdown bietet eine neue Variante der Straßenrenn-Action von Unbound, bei der Crews aus bis zu drei Spieler:innen gebildet werden, um gegen rivalisierende Teams anzutreten. Die Rennfahrer:innen müssen Verträge erfüllen, in Sperrgebiete einbrechen, die tückische Lockdown-Zone durchqueren und den Extrahierungstruck sichern. Bei Erfolg werden die Spielenden mit einigen der am schwersten zu erwerbenden Fahrzeuge im Spiel belohnt, darunter der Custom BMW M3 GTR ’05, der dem berüchtigten Most Wanted-Charakter Razor gehört, und 14 weitere Kult-Autos, die von der Blacklist von Most Wanted inspiriert sind.”

Abgesehen davon bietet Vol. 9 bietet eine Fülle neuer PVP-Inhalte und 14 neue Playlists mit über 60 Routen und Event-Konfigurationen. Außerdem erwartet euch ein neuer Speed Pass und ein optionaler Premium-Track mit 75 freischaltbaren Inhalten, darunter der neue, vollständig anpassbare Subaru Impreza WRX STI ’99 und Honda Integra Type R ’98.”

Hier könnt ihr euch den Trailer ansehen:

Weitere Informationen zu Need for Speed Unbound findet ihr auf der offiziellen Website

Noch mehr News und Videos zum Thema “Racing” haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Die Neuerungen sehen auf jeden Fall interessant aus. Mal sehen, wie das Motorrad bei den Fans ankommt.