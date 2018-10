Call of Cthulhu: So gut sieht das Horrorspiel in 4K mit Ultra-Einstellungen aus

Kürzlich wurde der Launch-Trailer zum Horrorspiel Call of Cthullu veröffentlicht, da das Spiel mittlerweile für PC, PS4 und Xbox One in den Händlerregalen steht. Aus diesem Grund tauchen auch gerade immer mehr Videos zum Spiel auf. Eines davon findet ihr unter diesen Zeilen. Es zeigt, wie gut das Spiel mit einer 4K-Auflösung und Ultra-Einstellungen aussieht.

Das Spiel versetzt euch ins Jahr 1924. ihr übernehmt die Rolle des Privatermittlers Pierce, der den tragischen Tod der Familie Hawkins aufklären muss. Dazu müsst ihr in eine Welt schleichenden Wahns und kosmischen Horrors eintauchen. Offiziell heißt es: “Mysteriöse Gestalten und reiner Horror versperren euch den Weg, während du um deinen Verstand kämpfst und außerweltliche Rätsel löst.”

Horrorfans sollten das Spiel also auf den Fall ausprobieren. Hier der 4K-Gameplay-Clip:

Das denken wir:

Wer auf der Suche nach einem intensiven Horror-Adventure ist und auf H. P. Lovecraft steht, der sollte Call of Cthulhu unbedingt ausprobieren.