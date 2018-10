Den Pumpkin Hill Song aus Sonic Adventure 2 gibt es jetzt als 10-Stunden-Mix

Bereitet ihr gerade eure Halloween-Party vor, habt aber noch nicht die richtige Musik gefunden? Da hätte ich etwas für euch: einen 10-Stunden-Mix des Pumpkin Hill Songs aus Sonic Adventure 2. Diesen Megaxix hat das Team hinter Sonic the Hedgehog kürzlich via YouTube veröffentlicht.

Wenn ihr Sonic Adventure 2 gespielt habt, dann erinnert ihr euch vielleicht an das Level “Pumpkin Hill”, in dem man als “Knuckles the Echidna” in einer Halloween-Stadt nach Chaos Smaragden Ausschau halten musste. Und genau diesen Song bekam man im Hintergrund zu hören. Eine Mischung aus “Halloween Vibe” und “groovigem Rap”, die Fans bis heute nicht vergessen haben.

Hier der Track:

Das denken wir:

Da werden Erinnerungen wach. Der Track kann sich auf jeden Fall hören lassen. Wir würden uns sehr über ein neues Sonic Adventure freuen.

Quelle: comicbook.com