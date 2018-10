Der Steam Halloween-Sale ist gestartet

Steam hat gerade einen Halloween-Sale gestartet, der bis zum 1. November läuft. Bis dahin könnt ihr euch auf der Downloadplattform viele unheimliche PC-Spiele zum günstigen Preis holen.

In der Kategorie “Topseller” werden aktuell Spiele wie Vampyr (33,49 Euro), Hunt: Showdown (22,49 Euro) und We Happy Few (44,99 Euro) angeboten. Unter “Horrorspiele” findet ihr Titel wie Resident Evil 7 (19,49 Euro) Castlevania 2(5,99 Euro) und Layers of Fear (4,99 Euro).

Und auch für Virtual-Reality-Fans gibt es unheimliche Spiele zum günstigen Preis. Unter anderem Paranormal Activity: The Lost Soul (13,99 Euro), Dead Secret (7,49 Euro) und Rise of Insanity (4,99 Euro).

Es dürfte also für jeden Geschmack etwas dabei sein. Über diesen Link gelangt ihr zum Halloween-Sale auf Steam.

Und hier noch die offizielle Ankündigung auf Twitter:

🎃 STEAM HALLOWEEN SALE 🎃 Save big on spooky titles from now 'til November 1st! 🔍 Learn more: https://t.co/3uA7CiT8Jt pic.twitter.com/BaFWl04kxP — Steam (@steam_games) 29. Oktober 2018

Das denken wir:

So viele Games und so wenig Zeit (und Kohle).