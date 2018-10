In der Netflix-Horror-Serie “Diablero” erwartet euch das Ende der Menschheit – vielleicht

Horror-Fans haben gerade allen Grund zur Freude, denn nicht nur im Kino ist mit “Halloween” gerade ein Highlight geboten, sondern auch auf Netflix laufen mit “Spuk in Hill House” und “Heimgesicht” gerade sehr unterhaltsame Horror-Serien. Kürzlich kündigte Netflix mit “Diablero” nun eine weitere dämonische Serie an.

Die erste Staffel läuft am 21. Dezember 2018 an. “Diablero” basiert auf dem Roman “El Diablo me obligó” von F.G. Haghenbeck. In der Serie dreht sich alles um den gefallenen Priester Ramiro Ventura, der mit dem Dämonenjäger Elvis Infante und der Para-Expertin Nancy Gama versucht, das Ende der Menschheit aufzuhalten.

Das denken wir:

Der Trailer ist ziemlich abgefahren. Horror-Fans sollten “Diablero” auf jeden Fall eine Chance geben.