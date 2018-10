Twin Mirror: Im ersten Gameplay-Trailer taucht ihr in Samuels wirren Gedächtnispalast ein

Aktuell arbeitet das Studio Dontnod Entertainment (Life is Strange), an einem vielversprechenden Adventure namens Twin Mirror. In diesem Spiel schlüpfen wir in die Rolle eines Typens namens Samuel Higgs, der sich von einer Trennung erholt.

Aber es kommt noch schlimmer: Wegen der Beerdigung seines besten Freundes, kehrt Sam in seine Heimatstadt Basswood in West Virginia zurück. Nach einer durchzechten Nacht wacht er ohne Erinnerung in seinem Hotelzimmer auf und im Badezimmer liegt sein Hemd – völlig blutverschmiert.

Um herauszufinden, was in der Nacht zuvor geschehen ist, muss Sam in seinen Erinnerungen wühlen. Dafür muss er in einen wirren Gedächtnispalast abtauchen. Wie das in Aktion aussieht, seht ihr im nachfolgenden Trailer.

Noch mehr Eindrücke vom Spiel bekommt ihr in unserer Vorschau zum Adventure Twin Mirror.

Die erste Episode “Lost On Arrival” erscheint 2019 für PlayStation 4, Xbox One und PC.

Das denken wir:

Optisch kann uns Twin Mirror noch nicht ganz überzeugen, aber in Sachen Storytelling auf jeden Fall. Hier erwartet uns ein spannendes Adventure und eine packende Geschichte.