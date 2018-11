Accolade kündigt Bubsy: Paws on Fire an und veröffentlicht ersten Teaser-Trailer

Accolade hat kürzlich das neue Bubsy-Spiel Bubsy: Paws on Fire angekündigt. Im selben Zug wurde auch gleich ein erster Teaser-Trailer veröffentlicht, den ihr unter diesen Zeilen findet.

Hier die offizielle Beschreibung: “Bubsy ist zurück in seinem bisher größten Abenteuer! Mit vier spielbaren Charakteren mit eigenen einzigartigen Spielstilen, neuen Moves, die noch nie in einem Bubsy-Titel zu sehen waren, und über 100 Leveln ist Paws on Fire ein Spiel für Liebhaber und Hasser von Bubsy!”

Klar, hier erwartet uns kein AAA-Titel, aber wer auf klassische Jump and Runs steht, der kommt hier sicher auf seine Kosten.

Das Spiel erscheint 2019 für PC, PS4 und Switch.

Und jetzt erst mal viel Spaß mit dem Trailer:

Das denken wir:

Der Trailer haut uns nicht vom Hocker, aber das Ganze sieht sehr unterhaltsam aus. Hier erwartet uns klassische Jump-and-Run-Kost.