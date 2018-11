Anthem: BioWare Stellt N7-Mass-Effect-Rüstung vor

Der 7. November wird bei BioWare und von der Mass-Effect-Community als N7 Day gefeiert und aus diesem Grund hat das Studio kürzlich die N7-Mass-Effect-Rüstung für das Sci-Fi-Rollenspiel Anthem vorgestellt, das am 22. Februar erscheinen wird.

BioWare-Producer Michael Gamble teilt auf Twitter ein Bild, das die Rüstung zeigt. Die Rüstung wird von einem Charakter getragen, der in Fort Tarsis steht. Das ist das Hub der Spielewelt von Anthem. Hier das Bild:

They celebrate #N7day in Fort Tarsis too! pic.twitter.com/kOkOHo1dyl

Abgesehen davon hat BioWare auch ein schönes Video zum N7 Day veröffentlicht, das einen Blick in die Zukunft der Mass-Effect-Reihe wirft. Darüber hinaus bekommen wir von den Entwicklern und den Fans zu hören, was für sie dieser Tag bedeutet.

This year we take a look back—and a glimpse at the future of Mass Effect. #N7Day pic.twitter.com/E8fLH1ftx8

— BioWare (@bioware) 7. November 2018