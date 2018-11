Anthem: Neue Screenshots zeigen die Umgebung und Feinde im Spiel

Anthem erscheint zwar erst am 22. Februar 2019, aber die Entwickler versorgen uns wenigstens immer wieder mit neuen Szenen aus dem Spiel. Kürzlich veröffentlichten Tyler Steinbring und Emily Taylor neue Screenshots, auf denen die Umgebung und die Feinde im Spiel zu sehen sind.

“Wenn ich @anthemgame spiele, muss ich manchmal aufhören und ein Foto machen, weil es so schön aussieht!”, so Tyler Steinbring im Tweet.

Sometimes when I am playing @anthemgame I have to stop and take a picture because of how nice it looks! #AnthemGame #anthem pic.twitter.com/YFqkUX11LR

