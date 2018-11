Atomic Heart: Seht euch hier die neuesten Spielszenen aus dem abgefahrenen Ego-Shooter-Adventure an

Wir berichteten ja schon ein paar Mal über das Ego-Shooter-Adventure Atomic Heart. Wirklich viele Spielszenen gab es aber bisher noch nicht zu sehen. Im neuesten Clip bekommen wir aber zumindest ein paar neue Gameplay-Eindrücke.

Offiziell heißt es zum Spiel: “Atomic Heart ist ein Adventure-Ego-Shooter, dessen Ereignisse sich in einem alternativen Universum auf dem Höhepunkt der Sowjetunion entfalten.” Im Spiel übernehmen wir die Rolle des Spezialagenten P-3, der versucht, herauszufinden, was sich in der “Einrichtung 3826” abspielt, in der Roboter durchzudrehen scheinen.

Hört sich spannend an und sieht auch so aus. Hier der Trailer mit den neuen Spielszenen:

Atomic Heart erscheint voraussichtlich 2019 für PC, PS4 und Xbox One.

Das denken wir:

Ob das Spiel wirklich gut wird, lässt sich jetzt noch nicht sagen, aber das Ganze sieht sehr interessant aus. Wir freuen uns auf jeden Fall schon, das finale Spiel ausprobieren zu können.