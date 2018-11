Battlefield 5: Der offizielle Launch-Trailer ist da – und erste Szenen aus dem Prolog

In wenigen Tagen geht es wieder auf das Schlachtfeld, denn am 20. November erscheint Battlefield 5 für PC, PS4 und Xbox One. Und da der Release nicht mehr lange auf sich warten lässt, wurde jetzt der Launch-Trailer zum Spiel veröffentlicht.

Für den Trailer hat man sich auf das Wesentliche beschränkt: auf epische Schlachten. Und das ist auch gut so. Im Trailer merkt man, wie sich Battlefield 5 ganz bewusst von der Konkurrenz abheben möchte. Und zwar durch weitreichende Maps, intensive Fahrzeugkämpfe und eine krachende Inszenierung. Fans der Reihe kommen im fünften Teil der Reihe mit Sicherheit auf ihre Kosten.

Der Launch-Trailer macht auf jeden Fall Laune, aber überzeugt euch am besten selbst.

Und wem das noch nicht reicht, der kann sich hier schon mal den Prolog des Spiels ansehen:

Sieht doch ganz cool aus, oder? Was denkt ihr über Battlefield 5? Teilt uns eure Meinung in den Kommentaren mit.

Das denken wir:

Auch wenn Battlefield 5 schon vor Release viel Kritik einstecken musste, so erwartet uns mit dem Spiel auf jeden Fall ein bombastischer Shooter, mit dem Fans der Reihe auf ihre Kosten kommen werden.