Battlefield 5: Diese Maps erwarten euch zum Launch

Ein paar Tage noch, dann steht Battlefield 5 für PC, PS4 und Xbox One in den Händlerregalen. Und wer wissen möchte, welche Maps zum Launch zur Verfügung stehen, der sollte sich nachfolgendes Video nicht entgehen lassen.

Im Video bekommen wir jede Maps zu sehen, die zum Start enthalten ist. Offiziell heißt es dazu: “In Battlefield V kämpfst du an weniger bekannten Schauplätzen des Zweiten Weltkriegs auf Karten, die deinem Trupp bei epischen Multiplayer-Erlebnissen alles abverlangen werden. Informiere dich über die Schlachtfelder in Frankreich, Holland, Norwegen und Nordafrika. Battlefield V erscheint weltweit am 20. November.”

Unter anderem erwartet uns auf der Map Hamada in Nordafrika epische Panzerschlachten. Auf der Map Twisted Steel in Frankreich bekommen wir hingegen eine monströse Brücke zu sehen – die größte Struktur, die es bisher in Battlefield gab. Und in Rotterdam in Holland erwarten uns intensive Häuserkämpfe.

Hier eine Liste mit allen Maps:

Das denken wir:

Wir sind wirklich schon gespannt, ob sich Battlefield 5 gegen Call of Duty durchsetzen kann. Es wird auf jeden Fall spannend.