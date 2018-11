Beyond Good & Evil 2: Am 10. Dezember bekommen wir neue Spielszenen zu sehen

Es ist schon eine Weile her, dass es Neuigkeiten zu Beyond Good & Evil 2 gab. In einem Interview mit EveryEye hat Guillaume Brunier, Senior Producer von Beyond Good & Evil 2, aber nun verkündet, dass Ubisoft am 10. Dezember neues Gameplay-Material präsentieren wird.

Beyond Good & Evil 2 ist der spirituelle Nachfolger des Klassikers Beyond Good & Evil und ein Prequel, das Spieler in eine multikulturelle Welt entführen wird. Das Spiel soll den Geist des Originals mit “intensiven Dramen, die sich in einem riesigen Universum abspielen, einfangen.”

In Beyond Good and Evil 2 kämpfen die Spieler gemeinsam mit anderen Charakteren in einem neuen Sonnensystem um Freiheit und das Recht, ihr eigenes Schicksal zu bestimmen. Spieler können entweder alleine oder mit Freunden auf einem großen und nahtlosen Online-Spielplatz zocken.

Ubisoft plant einer spielbare Beta-Version von Beyond Good & Evil 2 Ende 2019 zu veröffentlichen.

Das denken wir:

Beyond Good & Evil 2 könnte ein absoluter Adventure-Hit werden. Wir sind schon gespannt, ob das Spiel die hohen Erwartungen der Fans erfüllen kann. Die ersten Spielszenen sehen auf jeden Fall schon mal sehr cool aus.

Quelle: everyeye.it via dsogaming.com