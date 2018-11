Black Ops 4: Da hat jemand 1.000 Dollar im Schwarzmarkt ausgegeben, um alle Items freizuschalten

Fans von Call of Duty: Black Ops 4 sind nicht gerade erfreut über den Schwazrmarkt im Spiel. Das Problem: Man muss sehr lange grinden, um in diesem Ingame-Shop kosmetische Items freizuschalten. Diesen Grind kann man aber umgehen, wenn man Call-of-Duty-Points – die Echtgeldwährung im Spiel – einsetzt.

Ein YouTuber namens “MatMicMar” hat nun getestet, wieviel Geld man ausgeben muss, wenn man sich alle Items der aktuellen Saison im Schwarzmarkt holen möchte. Das Ergebnis: rund 1.000 Dollar.

“Ich habe alles aus dem Schwarzmarkt! Tier 934. Sobald man alles freigeschaltet hat, erscheint eine spezielle Nachricht. Es kostete fast 100.000 COD-Punkte, um alles freizuschalten. Wahnsinnig.”, so “MatMicMar”.

Auf Tier 936 bekam er die Meldung zu sehen, dass er alle Reserven des Schwarzmarktes aufgebraucht habe. Im selben Zug wurde auch auf die nächste Operation verwiesen, in der es neue Inhalte geben wird.

Hier der entsprechende Tweet:

I GOT EVERYTHING FROM THE BLACK MARKET! Tier 934. A special message pops up once you unlock everything. It almost took 100,000 COD Points to unlock everything. Insane. pic.twitter.com/SGoqRhv9k8

— MatMicMar (@MatMicMar) 8. November 2018