Bungie: “Wir sind von Destiny 2: Forsaken nicht enttäuscht”

Die Destiny-2-Erweiterung Forsaken ist ja schon eine ganze Weile auf dem Markt und von der Community wird sie sehr positiv aufgenommen. Activision ist mit den Verkaufszahlen jedoch nicht so wirklich zufrieden. Der Publisher würde sich gerne einen größeren kommerziellen Erfolg wünschen, wie man ihn von Call of Duty gewohnt ist. Dort ist Destiny aber noch nicht angekommen.

Trotzdem befindet sich das Spiel auf dem richtigen Weg, das denkt man auf jeden Fall bei Bungie. So hat Destiny 2 Director Luke Smith kürzlich einen Tweet abgesetzt, um seine Meinung nochmal ganz öffentlich zu verkünden. Er schreibt: “Wir sind von Forsaken nicht enttäuscht. Wir wollten ein Spiel entwickeln, das Destiny-Spieler lieben würden und bei Bungie lieben wir es auch. Destiny für Spieler zu entwickeln, die es lieben, ist und bleibt unser Fokus.”

We are not disappointed with Forsaken. We set out to build a game that Destiny players would love, and at Bungie, we love it too.

Building Destiny for players who love it is and will remain our focus going forward.

— Luke Smith (@thislukesmith) 10. November 2018