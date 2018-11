Crackdown 3: Das sind die offiziellen Systemanforderungen der PC-Version

Langsam aber sich wird es Zeit, dass Crackdown 3 endlich in den Händlerregalen steht, oder? Am 29. Februar soll das Spiel für Xbox One und den PC an den Start gehen. Kürzlich hat Microsoft die Systemanforderungen der PC-Version auf der Windows-Store-Seite verkündet.

Überraschenderweise sind die PC-Anforderungen – vor allem was den Prozessor betrifft – ziemlich gering. Hier alle Daten:

Minimum

Betriebssystem: Xbox One, Windows 10 Version 14393.0 oder höher

Architektur: x64

DirectX: DirectX 12-API, Hardware-Funktionsstufe 11

Arbeitsspeicher: 8 GB

Videospeicher: 2 GB

Prozessor: Intel i5 3470 | AMD FX-6300

Grafik: Geforce 750 Ti | Radeon R7 260X

Hinweise: Windows 10 Version 14393.222 oder höher empfohlen; X64 erforderlich; Intel i5 3470 | AMD FX-6300; Geforce 750 Ti | Radeon R7 260X

Empfohlen

Betriebssystem: Xbox One, Windows 10 Version 14393.0 oder höher

Architektur: x64

DirectX: DirectX 12-API, Hardware-Funktionsstufe 11

Arbeitsspeicher: 8 GB

Videospeicher: 4 GB

Prozessor: Intel i5 4690 | AMD FX-8350

Grafik: Geforce 970 oder Geforce 1060 | Radeon R9 290X oder Radeon RX 480

Hinweise: Windows 10 Version 14393.222 oder höher empfohlen; X64 erforderlich; Intel i5 4690 | AMD FX-8350; Geforce 970 oder Geforce 1060 | Radeon R9 290X oder Radeon RX 480

Das denken wir:

Hoffentlich wird Crackdown 3 der Actionkracher, den wir uns alle wünschen.