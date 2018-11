Da hat jemand das Amityville-Horror-Haus in Far Cry 5 nachgebaut

Erinnert ihr euch noch daran, als jemand den “Jurassic Park” mithilfe des Level-Editors in Far Cry 5 nachgebaut hat? Jetzt bin ich auf eine neue Kreation gestoßen, die ich euch nicht vorenthalten möchte.

Und zwar hat der Reddit-User “duncsmaps” das Amityville-Horror-Haus nachgebaut. Er baute das Haus mit dem Level-Editor der PS4-Version nach und brauchte dafür rund zwei Stunden. Im nachfolgenden Video seht ihr, wie das Haus Schritt für Schritt zusammengesetzt wird.

Das Haus erlangte traurige Berühmtheit, nachdem Ronald Joseph “Butch” DeFeo im Jahr 1974 seine gesamte Familie darin erschoss. Mittlerweile wurde die Geschichte der DeFeo-Familie und die des Hauses mehrfach verfilmt.

Das denken wir:

Wer ein eigenes Haus entwerfen möchte, der sollte mal den Level-Editor in Far Cry 5 ausprobieren. Es ist schon beeindruckend, was man mit diesem Tool alles anstellen kann.