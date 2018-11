Dark Souls: Dieser tolle Fan-Film fasst für euch die Story des Spiels zusammen

Ein YouTuber namens “TheParryGod” hat einen Kurzfilm namens “Fate” veröffentlicht, der die Geschichte von Dark Souls auf filmische Weise erzählt – und das ziemlich beeindruckend.

Aber an dieser Stelle sei eine SPOILER-WARNUNG ausgesprochen. Im Film erfahrt ihr die ganze Geschichte des Spiels. Wenn ihr die Geschichte selbst erleben möchtet, dann solltet ihr den Clip also besser überspringen. Allen anderen wünsche ich viel Spaß mit diesem Kurzfilm.

Bei “Fate” handelt es sich um “Machinima”. Das heißt, hier werden Kameratools und Grafikänderungen eingesetzt, um den besten Winkel in jeder Situation zu erfassen. Dies ermöglicht es, Szenen so aufzunehmen, wie man möchte. Und “TheParryGod” hat das wirklich sehr cool gemacht. Oder was denkt ihr?

Das denken wir:

Der Macher des Films hat sich richtig Mühe gegeben. Fans der Reihe sollten sich den Clip auf keinen Fall entgehen lassen.

Quelle: kotaku.com