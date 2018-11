Darksiders 3: Seht euch hier den Musik-Trailer “Horse With no Name” an

Das Actionspiel Darksiders 3 erscheint in wenigen Tagen für PC, PS4 und Xbox One. Und aus diesem Grund dürfen wir uns in diesen Tagen über zahlreiche neue Trailer zum Spiel freuen. Der neueste Clip trägt den Titel “Horse With no Name”.

So heißt auch der Song der Band America. Offiziell heißt es dazu: “Einige kennen den Track aus Serien, Filmen oder Spielen (“Breaking Bad”, “Parks and Recreation”, “Die Simpsons”, “Six Feet Under”, “F.R.I.E.N.D.S.”, “Air America”, “Hideous Kinky”, “The Trip”, “American Hustle”, “GTA San Andreas” usw.)”.

“Für einige ist das ursprüngliche Lied eine Erinnerung an ihre Jugend und / oder Erziehung.

Für einige ist diese Version (von Michelle Branch und Patrick Carney) an die Serie BoJack Horseman-Serie gebunden.

Für einige, nachdem sie dieses Video angeschaut haben, hoffen wir, dass die Erinnerung an die Geschichte von Fury in Darksiders 3 gebunden ist.”

So oder so, der Trailer ist ziemlich cool. Aber seht (und hört) am besten selbst:

Darksiders 3 erscheint am 27. November.

Das denken wir:

Ein toller Trailer, der sich deutlich vom Gewohnten abhebt. Mehr davon.