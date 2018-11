Darksiders 3: Seht euch hier die erste Stunde aus dem Spiel an

Darksiders 3 ist ab heute für PC, PS4 und Xbox One erhältlich und wenn ihr vor dem Kauf einen Blick auf das Spiel werfen wollt, dann solltet ihr euch nachfolgenden Clip ansehen. Hier bekommt ihr die erste Stunde aus Darksiders 3 zu sehen. Und das Beste: Das Video ist in 4K verfügbar – euch entgehen also keine Details.

In Darksiders 3 übernimmt der Spieler die Rolle von Fury, eine der letzten der Nephilim und Reiter der Apokalypse. Sie ist auf der Fährte der sieben Todsünden. Ihre Mission: Die Wiederherstellung des Gleichgewichts auf der Erde. Und dabei setzt sie auf Magie und ihre Peitsche.

Hier der Clip:

Das denken wir:

Wer auf der Suche nach einem actionreichen Adventure ist und das Setting mag, der sollte Darksiders unbedingt ausprobieren.