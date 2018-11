Das Action-Rollenspiel Path of Exile erscheint im nächsten Monat für die PS4

Fans von Action-Rollenspielen haben Grund zur Freude: Grinding Gear Games hat nämlich Path of Exile für die PS4 angekündigt. Das Spiel ist auf dem PC mega erfolgreich. Vor allem bei Fans von Diablo und Diablo 2 kommt das Spiel sehr gut an.

Hier die offizielle Ankündigung: “Wir sind stolz darauf, euch heute ankündigen zu können, dass Path of Exile in diesem Dezember auf der PlayStation 4 erscheint! Wie ihr bereits wisst, geht 3.5.0 am 7. Dezember an den Start, und unser Plan sieht vor, die neue Erweiterung im Dezember ebenfalls auf beiden Konsolen auszurollen”

“Wir freuen uns jetzt schon auf die neuen Mitglieder, die sich der wachsenden Community von Path of Exile anschließen möchten. Verpasst auf keinen Fall die offizielle Ankündigung zur neuen Erweiterung 3.5.0 nächste Woche!”, so das Studio weiter.

Mit der Ankündigung wurde auch gleich ein neuer Trailer veröffentlicht, den ihr euch hier ansehen könnt:

Ich kann mich noch gut daran erinnern, als Path of Exile in den Startlöchern stand und noch kaum jemand davon gehört hatte. Ich fand das Projekt aber schon damals sehr interessant und habe deswegen ein Interview mit Chris Wilson von Grinding Gear Games geführt. Was er uns zu erzählen hatte, erfahrt ihr über diesen Link.

Das denken wir:

Path of Exile ist absolut erfolgreich und bei Action-RPG-Fans mega beliebt. Wir sind schon gespannt, womit uns Grinding Gear Games als nächstes überrascht.

