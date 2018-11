Das erwartet euch in Super Smash Bros. Ultimate (Trailer)

In wenigen Tagen steht Super Smash Bros. Ultimate für die Nintendo Switch in den Händlerregalen und aus diesem Grund hat Nintendo jetzt einen Overview-Trailer veröffentlicht, der zeigt, was das Spiel so zu bieten hat.

Unter anderem dürft ihr euch auf 74 Fighter, 55 Pokémon, 59 Assist Trophies, einen Abenteuermodus und 4-Spieler-Online-Kämpfe freuen. Was euch sonst noch so erwartet, seht ihr im Trailer.

Super Smash Bros. Ultimate erscheint am 7. Dezember. Sobald es weitere Infos zum Spiel gibt, informieren wir euch sofort darüber.

Das denken wir:

Wir mussten viel zu lange auf ein “neues” Smash Bros. warten, aber es scheint sich gelohnt zu haben. Ultimate bietet viele sinnvolle Neuerungen, die gut bei den Fans ankommen dürften.