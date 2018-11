DayZ hat die Beta-Phase erreicht

Es geschehen doch noch Zeichen und Wunder. Das Zombie-Survival-Spiel DayZ startete am 16. Dezember 2013 auf Steam in die Early-Access-Phase. Jetzt kündigte das Studio Bohemia an, dass das Spiel die Beta-Phase erreicht hat.

Wie das Studio in einer offiziellen Mitteilung erklärt, verlagert sich die Entwicklung nun von der Einführung neuer Funktionen und Inhalte hin zu Fehlerbehebung und Balancing. Ziel ist es, für die 1.0-Veröffentlichung, die für Ende 2018 geplant ist, ein stabiles und vor allem spaßiges Erlebnis zu schaffen.

Hier die wichtigsten Beta-Highlights:

wichtige Engine-Veränderungen

Verbesserungen der Spiel- und Netzwerk-Performance

Einführung des Basisbaus

massiv verbesserte Implementierung von Fahrzeugen

bessere KI für Infizierte und Tiere

große Kartenüberarbeitung, um Chernarus schöner und detaillierter zu machen

Möglichkeit, eigene Server zu betreiben

Modding-Unterstützung

Da Bohemia mit der Ankündigung der Beta auch Modding-Tools veröffentlicht hat, dürfen wir uns in Zukunft wohl über zahlreiche Modifikationen für das Zombie-Survival-Spiel freuen. Sobald es die ersten Mods gibt, erfahrt ihr das natürlich umgehend bei uns.

Was haltet ihr mittlerweile von DayZ? Zockt ihr es noch? Teilt uns eure Meinung in den Kommentaren mit.

Das denken wir:

Das Spiel befindet sich schon eine halbe Ewigkeit in Entwicklung. Ob sich das Survival-Game auf lange Sicht durchsetzen kann? Wir sind schon gespannt.