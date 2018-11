Der psychedelische Horrorfilm “Mandy” bekommt ein Retro-Videospiel spendiert

Wir berichteten ja schon häufiger über den psychedelische Horrorfilm “Mandy” mit Nicolas Cage. Heute geht es aber mal nicht um den Film, sondern um ein Videospiel basierend auf dem Streifen.

Hinter dem inoffiziellen 8-Bit-Adaption steckt der Game Designer Abel Alves. Auf Twitter erklärte Alves, dass das Spiel derzeit “work in progress” ist. Darum hat er bisher auch nur ein Bild des Titelbildschirms und ein Bild der Bonusstage mit dem Cheddar Goblin geteilt.

Wenn es mehr Szenen aus dem Spiel gibt, informieren wir euch darüber. Hier die ersten zwei Bilder:

Time to make the bonus stage of the #mandyvideogame, with the amazing Cheddar Goblin! @panoscosmatos @elijahwood @MandyTheFilm pic.twitter.com/8jST7nc4FO

— Abel Alves (@el_abelalves) 18. November 2018