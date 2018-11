Der Trailer zu No Man’s Sky Visions wurde geleakt

Kürzlich wurde ein Trailer zu No Man’s Sky Visions geleakt. Hier handelt es sich um ein kommendes Update für das Weltraumspiel, das viele Neuerungen mit sich bringt, über die sich Fans sehr freuen dürften.

Hier einige der neuen Features:

“Neue Welten”

Verbesserte Farben

Alien-Artefaktsammlung

Abgestürzte Frachter sind jetzt prozedural und können “überfallen” werden

Regenbögen

Neue Fauna

Bergungsfähiger Alien-Schrott

Archäologie. Ausgrabung seltener Alienskelette

Neue Emotes

Globale Community-Missionen

Visuelle Verbesserungen wie Himmel und Atmosphären

Neue wertvolle Materialien

Neue Basisteile

Hört sich nicht übel an, oder? Das Ganze sieht auch wirklich vielversprechend aus. Aber überzeugt euch am besten selbst. Hier der Trailer:

Was denkt ihr? Ich finde es super, dass Hello Games mit allen Mitteln dafür sorgt, dass aus No Man’s Sky ein wirklich gutes Spiel wird. Und meiner Meinung nach ist das Studio auf einem guten Weg.

Das denken wir:

Das Update sieht ziemlich cool aus und No Man’s Sky wird besser und besser. Vielleicht wird es ja doch noch zu dem Spiel, das wir uns immer gewünscht haben.