Devil May Cry 5: Im Void könnt ihr eure Kampffähigkeiten trainieren

Kürzlich wurde ein neues Entwicklertagebuch zu Devil May Cry 5 veröffentlicht. In diesem Video, das ihr weiter unten findet, bekommt ihr den Void zu sehen. Hier handelt es sich um einen Trainingsraum in dem ihr Special Moves ausprobieren, Gegner analysieren und eure Kampffähigkeiten verbessern könnt.

Abgesehen davon zeigt Hideaki Itsuno, der Game Director von Devil May Cry 5, einige Devil Breaker von Nero. Das Highlight: der Mega Buster – ein Devil Breaker, der von Mega Man inspiriert wurde. Trägt Nero den Buster, dann bewegt er sich sogar wie der Jump-and-Run-Held. Das sieht ziemlich cool aus.

Hier das Video:

Devil May Cry 5 erscheint am 8. März 2019 für PC, PS4 und Xbox One.

Das denken wir:

Diese Funktion ist zwar ganz nett, haut uns aber auch nicht vom Hocker. Auf jeden Fall ist der Void sinnvoll, um die eigenen Fähigkeiten zu verbessern. Wir sind schon gespannt, was Devil May Cry 5 noch so zu bieten hat.