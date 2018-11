Devil May Cry 5: Seht euch hier neue Spielszenen mit Dante an

Ein paar Monate müssen wir uns leider noch gedulden, bis Devil May Cry 5 in den Händlerregalen steht, aber dafür versorgt uns Capcom immer wieder mit neuen Spielszenen. Im nachfolgenden Video bekommt ihr beispielsweise zahlreiche neue SZenen mit Dante zu sehen.

Abgesehen davon plaudern Itsuno Hideaki und Matt Walker etwas aus dem Nähkästchen und es wurde auch nach der öffentlichen Demo zu Devil May Cry 5 gefragt. Die Antwort war, dass es momentan nichts zu sagen gibt, aber “wir denken immer an die Fans.”

Das Ganze ist auf jeden Fall sehr interessant, wenn man auf Capcom und Devil May Cry steht.

Devil May Cry 5 steht ab dem 8. März für PC, PS4 und Xbox One in den Händlerregalen.

Das denken wir:

In Devil May Cry 5 erwarten uns zahlreiche Neuerungen und Fans können es sicher kaum erwarten, erneut mit Dante auf Dämonenjagd zu gehen. Hier erwartet uns auf jeden Fall ein unterhaltsamer Actiontrip.