Diablo 3: Schatzgoblin Amiibo offiziell angekündigt

Kürzlich berichteten wir darüber, dass Dataminer in Diablo 3 Hinweise auf kommende Amiibos für die Switch-Version gefunden haben. Jetzt ist es offiziell: Blizzard hat den Schatzgoblin Amiibo offiziell angekündigt.

Pünktlich zum Start des des Spiels hat Blizzard nach Gerüchten über Amiibos für Diablo 3 die erste Figur angekündigt. Der “Loot Goblin” erscheint im Dezember 2018 und kostet 15,99 US-Dollar (circa 15 Euro).

Ein genauer Release-Termin wurde aber noch nicht genannt. Hier ein Bild der Figur:

Where there are goblins, there is treasure to be found! Summon your own portal to untold riches with the exclusive #DiabloSwitch Loot Goblin amiibo – available Dec 2018! pic.twitter.com/jLe4vMmkcH

— Diablo (@Diablo) 1. November 2018