Die neuesten Screenshots aus Just Cause 4 sehen verdammt gut aus

Just Cause 4 erscheint am 4. Dezember für PC, PS4 und Xbox One. Etwas müssen wir uns also noch gedulden, bis wir als Rico Rodriguez Solis in Südamerika besuchen können. Dafür hat Square Enix neue Screenshots veröffentlicht, die ziemlich cool aussehen.

Wir sehen unter anderem, wie ein Jeep mit einem Kran zerstört wird, wie Rico einen Hubschrauber angreift und ein hübsches Lama gibt es auch zu sehen. Da dürfte also für jeden etwas dabei sein.

In Just Cause 4 wird Rico Rodriguez versuchen, die Wahrheit über den Tod seines Vaters aufzudecken. Dafür geht er ein Bündnis mit Mira, einer rebellischen Dissidenten, ein, um sich dann durch Verschwörungen und Chaos zu kämpft.

Just Cause 4 bietet abgesehen davon mehr Fahrzeuge und Waffen als je zuvor. Darüber hinaus dürft ihr euch über die bisher größte Spielwelt der Reihe freuen.

Hier die Screenshots:

Sollte es weitere Neuigkeiten zu Just Cause 4 geben, informieren wir euch darüber.

Das denken wir:

Mit Just Cause 4 erwartet uns ein absoluter Action-Kracher. Wer die vorherigen Teile mochte, der wird hier definitiv auf seine Kosten kommen.

Quelle: dsogaming.com