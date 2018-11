Dieses Mashup von “Pokémon Meisterdetektiv Pikachu” und “True Detective” ist einfach grandios

Mit Sicherheit habt ihr den ersten Trailer zu “Pokémon Meisterdetektiv Pikachu” schon gesehen. Dieser Film, der nächstes Jahr im Mai anläuft, basiert auf dem gleichnamigen Videospiel. Und der erste Trailer entzweit die Community. Manche finden den Clip cool und andere denken, dass die Pokémon in der Realverfilmung widerlich aussehen. Darum soll es aber hier nicht gehen. Ich möchte euch ein ziemlich grandioses Mashup zwischen “Pokémon Meisterdetektiv Pikachu” und “True Detective” zeigen.

In diesem Clip spricht Matthew McConaugheys Pikachu und nicht Ryan Reynolds. Das Ganze ist zwar nicht wirklich snchron, passt aber doch ziemlich gut. Der Trailer wirkt ziemlich düster und funktioniert besser, als man denken würde. Aber überzeugt euch am besten selbst:

Übrigens regte sich die Community vor allem über den deutschen Trailer des Films auf, da sich das ikonische “Pika Pika” in jeder Länderversion gleich anhört, für den deutschen Trailer wurde es aber synchronisiert. Warner Bros. hat jedoch auf die Kritik reagiert und das “Pika Pika” abgeändert.

Ikue Otani's famous "Pika Pika" was kept in every #DetectivePikachu trailer, right?

… Right? pic.twitter.com/xbV2SuRrFz

— Nirbion (@Nirbion) 13. November 2018