Fighting EX Layer erscheint am 30. November für den PC – hier sind die Systemanforderungen

Das Studio Akira hat die offizielle Steam-Store-Seite zu Fighting EX Layer an den Start gebracht und enthüllt, dass das neue Kampfspiel am 30. November für den PC erscheinen wird.

Darüber hinaus hat das Team auch die offiziellen Mindestanforderungen für den PC veröffentlicht. Diese findet ihr weiter unten.

Offiziell heißt es zum Spiel: “Nach langem Warten versammeln sich Arikas EX-Charaktere erneut für aufregende Kämpfe! Kairi, Skullomania, Blair, Pullum und die anderen sind alle zurück in der neuesten Grafik. Greife nach dem Sieg mit Gougi!”

Minimum:

Setzt 64-Bit-Prozessor und -Betriebssystem voraus

Betriebssystem: Windows 7/8/10 (64-bit OS benötigt)

Prozessor: Intel Core i3-4160 @ 3.60GHz oder vergleichbar

Arbeitsspeicher: 6 GB RAM

Grafik: NVIDIA GeForce GTX 660 2GB, GTX 750Ti 2GB, oder vergleichbar

DirectX: Version 11

Netzwerk: Breitband-Internetverbindung

Speicherplatz: 4 GB verfügbarer Speicherplatz

Soundkarte: DirectX kompatible Soundkarte oder Onboard-Chipsatz

Empfohlen:

Setzt 64-Bit-Prozessor und -Betriebssystem voraus

Betriebssystem: Windows 7/8/10 (64-bit OS benötigt)

Prozessor: Intel Core i5-4690 @ 3.50 GHz oder vergleichbar

Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

Grafik: NVIDIA GeForce GTX 1060 vergleichbar oder höher

DirectX: Version 11

Netzwerk: Breitband-Internetverbindung

Speicherplatz: 4 GB verfügbarer Speicherplatz

Soundkarte: DirectX kompatible Soundkarte oder Onboard-Chipsatz

Sobald es weitere Neuigkeiten zu Fighting EX Layer gibt, informieren wir euch darüber.

Das denken wir:

Wer auf Beat ’em ups wie Street Fighter steht und etwas Abwechslung sucht, der sollte Fighting EX Layer mal ausprobieren.