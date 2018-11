Garfield sieht als 2D-Game-Boy-Horrorspiel ziemlich abgefahren aus

Vielleicht habt ihr ja schon die verstörenden Garfield-Bilder des Künstlers Will Burkes gesehen, die seit einiger Zeit die Runde im Netz machen. Er verwandelt die Kult-Katze in eine albtraumartigen Bestie, die seinen armen Besitzer Jon quält.

Hier ein Beispiel.

Das hat den Pixel-Künstler LumpyTouch dazu inspiriert, ein Game-Boy-Horrorspiel zu gestalten, in der Jon von Monster-Garfield gejagt wird. Und das Ergebnis kann sich sehen lassen. Here you go:

Das sieht ziemlich abgefahren aus, oder?

Das denken wir:

Das Spiel wäre damals mit Sicherheit ein Kracher gewesen.

Quelle: bloody-disgusting.com