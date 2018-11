“Glass”: Der dritte Trailer ist da – mit jeder Menge Action

Bis zum Kinostart von “Glass” müssen wir uns zwar noch etwas gedulden, dafür wurde aber jetzt ein neuer Trailer zum Film veröffentlicht, den ihr unter diesen Zeilen findet.

Wahrscheinlich habt ihr mittlerweile schon mitbekommen, dass “Glass” die Fortsetzung von “Unbreakable” und “Split” ist. Am Ende von “Split” bekamen wir eine direkte Verbindung zu M. Night Shyamalans Comic-Superhelden-Hommage “Unbreakable” zu sehen. Und in “Glass” wird die Geschichte nun zusammengeführt.

Nach den Geschehnissen von “Split” befindet sich Kevin Wendell Crumb (James McAvoy), der 23 unterschiedliche Persönlichkeiten in sich beheimatet, auf freiem Fuß. Mittlerweile hat er seine letzte, Form angenommen: das Biest. In dieser furchteinflößenden Form verfolgt er die Teenagerin Casey Cooke. Und als David Dunn (Bruce Willis) davon Wind bekommt, macht er sich auf, um die Bestie zu stoppen. Es stellt sich nur die Frage: Was hat Mr. Glass(Samuel L. Jackson) mit der Sache zu tun?

Am 18. Januar wissen wir es, denn dann läuft “Glass” im Kino an.

Das denken wir:

Endlich wird die Geschichte rund um Mr. Glass, das Biest und David Dunn beendet. Wir sind schon gespannt, wie das Ganze ausgeht.