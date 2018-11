Hitman 2: Seht euch hier den fetten Launch-Trailer an

In wenigen Tagen geht Hitman 2 an den Start und aus diesem Grund haben Warner Bros. und IO Interactive den offiziellen Gameplay-Launch-Trailer zum Spiel veröffentlicht, der schon mal einen guten Eindruck davon gibt, was euch erwartet.

Unter anderem dürft ihr euch auf neue Modi freuen. Beispielsweise könnt ihr im Ghost-Modus gegen andere Agenten antreten, um euer Können auf die ultimative Probe zu stellen. Und wer lieber auf Koop steht, der zockt einfach den Sniper-Assassin-Modus. Natürlich gibt es auch wieder eine umfangreiche Story und zahlreiche andere Verbesserungen, die ein spaßiges Sandbox-Abenteuer versprechen.

Kürzlich hatten Fans auch die Gelegenheit, zu entscheiden, welche zusätzliche Waffe im Spiel landet: ein explosiver Stift, eine Blendgranate oder eine leicht zu versteckenden Garrotte. Der explosive Stift machte das Rennen.

Übrigens: In Hitman 2 wird es “schwer zu fassende Ziele” geben. Eines davon wird der Schauspieler Sean Bean verkörpern. Er übernimmt die Rolle eines ehemaligen MI5-Agenten namens Mark Faba, der auch als “Der Unsterbliche” bekannt ist.

Hier der Launch-Trailer:

Freut ihr euch schon auf das Spiel? Teilt uns eure Meinung in den Kommentaren mit.

Hitman 2 erscheint am 13. November für PS4 und Xbox One.

