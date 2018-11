Holt euch Outcast: Second Contact jetzt für begrenzte Zeit kostenlos

Das futuristische Action-Adventure Outcast erschien ursprünglich im August 1999. Damals beeindruckende das Spiel vor allem mit einer ziemlich beeindruckenden Grafik, die heute natürlich nicht mehr zeitgemäß ist. Aber es gibt ja Outcast: Second Contact – ein Remake des Klassikers.

Und dieses Remake könnt ihr euch jetzt für eine begrenzte Zeit kostenlos bei Humble Bundle downloaden. Die Aktion läuft noch bis zum 24. November. Hier der Link.

In Outcast erkundest du Adelpha, einen fremden und schönen Planeten, der jedoch große Gefahren birgt. Offiziell heißt es zum Spiel: “Schlüpfe in die Rolle des erfahrenen Elitesoldaten Cutter Slade und begib dich auf dem fremden Planeten Adelpha völlig frei auf Erkundungstour. Bei deiner Reise durch diese atemberaubende Welt, auf der Magie und Wissenschaft fließend ineinander übergehen, wirst du exotische Städte entdecken, auf erbitterte Feinde stoßen und die Geheimnisse einer hochentwickelten außerirdischen Zivilisation ans Licht bringen. Doch wähle jeden Schritt, jede Entscheidung in dieser komplexen, lebendigen Welt mit Bedacht – das Schicksal zweier Welten hängt von deinem Erfolg ab.”

Hier ein Video mit Szenen aus Outcast: Second Contact:

Das denken wir:

Beeindruckend, wie groß der Unterschied zwischen dem Original und dem Remake ist. Da haben die Entwickler ganze Arbeit geleistet.