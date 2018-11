Homeworld-Macher und NASA veröffentlichen Project Eagle kostenlos auf Steam

Die Homeworld-Macher von Blackbird Interactive und die NASA haben gemeinsam Project Eagle kostenlos auf Steam veröffentlicht. Hier handelt es sich um eine interaktive Kunst Demo, in der man eine realistische Mars-Kolonie beobachten kann.

Project Eagle ist kein Spiel. Es ist aber eine Erforschung der möglichen Zukunften der Menchen.

Project Eagle ist ein interaktives Modell einer Mars-Kolonie im Gale Crater am Fuße des Mount Sharp in der Nähe des ursprünglichen Landeplatzes des Mars Curiosity Rover. Das Projekt wurde verwirklicht, nachdem Blackbird Interactive Inc. von Mitgliedern des Jet Propulsion Laboratory (JPL) der NASA kontaktiert wurde, um eine Demonstration einer möglichen Basis auf dem Mars zu erstellen.

Hört sich cool an, oder? Über diesen Link könnt ihr euch Project Eagle downloaden.

Das denken wir:

Ein interessantes Konzept. Wer sich für Weltraum – insbesondere den Mars – interessiert, der sollte Project Eagle unbedingt ausprobieren.