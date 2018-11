Ihr könnt ihr euch jetzt eine lebensgroße Venom-Büste vorbestellen – für über 1.000 Dollar

Seit dieser Woche hat “Venom” über 545 Millionen US-Dollar an den weltweiten Kinokassen eingespielt, was bedeutet, dass wir in naher Zukunft wahrscheinlich noch mehr von Tom Hardy und seinem Symbioten-Freund sehen werden. Passend zum Erfolg des Films hat Sideshow Collectibles jetzt eine Venom-Büste in Lebensgröße vorgestellt.

Diese limitierte Edition im Maßstab 1:1 ist 27,5 Zoll groß und zeigt Venom von seiner bösartigsten Seite. Venoms fletscht die Zähne und streckt seine furchterregende Zunge heraus. Die Büste sieht sogar aus, als würde sie sabbern – widerlich realistisch. Großartig.

Die Büste wurde mit sorgfältiger Detailarbeit aus Glasfaser gestaltet. Der sichtbare Teil seines Körpers wurde mit dynamischen, schwarzen Symbioten-Texturen verziert, die einen starken Kontrast zu seinen glänzenden weißen Augen bilden.

Das Ganze hat aber seinen Preis: Das Teil kostete 1.195 US-Dollar. Über diesen Link gelangt ihr zur Vorbestellung.

Hier noch ein par Bilder der Figur:

Das denken wir:

Das Teil ist verdammt teuer, aber auch verdammt cool.

Quelle: bloody-disgusting.com