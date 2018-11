Im Action-RPG HellSign musst du gegen die Schrecken des Jenseits antreten – jetzt über Steam Early Access erhältlich

Um den Start des übernatürlichen Action-RPGs HellSign auf Steam Early Access zu feiern, hat Ballistic Interactive einen Launch-Trailer veröffentlicht, den ihr euch unetr diesen Zeilen ansehen könnt. Im Spiel übernehmt ihr die Rolle eines Jägers, der die letzte Verteidigungslinie zwischen unserer Welt und der Schattenwelt darstellt.

Offiziell heßt es zum Spiel:

“Du bist ein Jäger, die letzte Verteidigungslinie zwischen unserer Welt und den wilden Bestien da draußen. Durch Erkundigungen deiner Umgebung, Lesen und Deuten der Hinweise erfährst du mehr darüber, mit wem du es zu tun hast und wie du es tötest. Nutze deinen Verstand, deine Erfahrung und dein Arsenal an Werkzeugen zur Monsterjagd, um die Welt von Ghulen, Geistern, Dämonen und allem, was sich im Dunkel der Nacht herumtreibt, zu befreien – wenn die Kohle stimmt, versteht sich.”

“Seit fast zehn Jahren folgst du einer blutigen Spur durch das ländliche Australien, auf der Suche nach der Bestie, die dir deine Familie genommen hat. Deine Jagd führt dich in das kleine Städtchen Windsor Heights. Seit der Wiedereröffnung von Ravenhall Manor verschwinden immer wieder Bewohner des Städtchens, und in der gesamten Umgebung spricht man von seltsamen Beobachtungen. Von Geisterfrauen, die Menschen in den Nebel lockt, bis hin zu Spinnen so groß wie Wölfe – Australien ist ein gefährlicher Ort.”

Hört sich ziemlich spannend an, oder? Und das Spiel sieht auch ziemlich vielversprechend aus. Aber überzeugt euch am besten selbst. Hier der Launch-Trailer:

Über diesen Link könnt ihr euch HellSign für 12,49 Euro kaufen.

Das denken wir:

Die Kombination aus Action-RPG und Horror kommt ziemlich cool. Und der Preis ist auch ziemlich günstig. Da kann man nicht viel falsch machen.