In The Dark Pictures: Man of Medan schicken euch die Macher von Until Dawn auf ein Geisterschiff

Erinnert ihr euch noch? Im August berichteten wir darüber, dass die Macher von Until Dawn eine ganze Reihe von Horror-Spielen in der Mache haben: The Dark Pictures Anthology.

Als erstes Spiel dieser Reihe wurde Man of Medan angekündigt. Besonders cool: Alle Geschichten basieren auf echten Mythen. Man of Medan basiert beispielsweise auf dem Mythos des Geisterschiffs Ourang Medan. Hier handelt es sich um “[…] ein Dampfschiff, dessen Besatzung 1947 auf offener See starb. Der Ourang-Medan-Zwischenfall gilt als eines der ungeklärten Schiffsunglücke der modernen Seefahrtsgeschichte.”

Begleitet und beobachtet wird das Geschehen vom allwissenden Kurator, der vom britischen Schauspieler Pip Torrens (“The Crown” und “Preacher”) gespielt wird. Er schließt sich der zuvor enthüllten Star-Besetzung von Man of Medan an, zu der unter anderem auch Shawn Ashmore (“X-Men”) als Conrad gehört. Im Gegensatz zu den ständig wechselnden Besetzungen jeder Geschichte in der Anthologie wird der Kurator ein allgegenwärtiger Teil jeder Erzählung sein. Das erinnert mich irgendwie an “Geschichten aus der Gruft” und den Cryptkeeper.

In der Dark Pictures Anthology spielen eure Entscheidungen übrigens wieder eine wichtige Rolle: Wie in Until Dawn liegt es an euch, wer überlebt, wer stirbt und wie die Geschichte endet.

Kürzlich wurde ein neuer Trailer veröffentlicht, der zeigt, was euch in Man of Medan erwartet. Die Kurzfassung: Horror am laufenden Band.

Man of Medan erscheint im nächsten Jahr für PC, PS4 und Xbox One.

Das denken wir:

Until Dawn war großartig und wir sind uns sicher, dass Horror-Fans auch mit Man of Medan voll auf ihre Kosten kommen werden.