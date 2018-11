“Inside Xbox: Live from X018” – mit Crackdown 3, Minecraft, Sea of Thieves und Co. für den 10. November angekündigt

Microsoft veranstaltet am 10. November ein zweistündiges “Inside Xbox: Live from X018”, das live auf Mixer, Twitch, YouTube, Facebook und Twitter gestreamt wird. Das gab das Unternehmen kürzlich via news.xbox.com bekannt.

Während des Events erwarten uns Updates zu Crackdown 3, Minecraft, Sea of ​​Thieves, State of Decay 2, Forza Horizon 4 und “ein paar große Überraschungen”. Es wird auch News zum Xbox Game Pass geben. “Wir werden über ein Dutzend Spielankündigungen für den Xbox Game Pass machen.”, so Microsoft.

Das X018-Even läuft vom 10. bis zum 11. November in New Mexico.

Sobald es Neuigkeiten vom Event gibt, erfahrt ihr das bei uns.

Das denken wir:

Da sind wir ja mal gespannt, mit was uns Microsoft überrascht. Über Neuigkeiten zu Crackdown 3 freuen wir uns auf jeden Fall.