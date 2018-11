Jemand hat aus Red Dead Redemption 2 ein beeindruckendes Domino-Meisterwerk gebaut

Es gibt einige Fans von Red Dead Redemption, die Fan-Trailer schneiden, dann gibt es welche, die Artworks malen und dann gibt es “TheDominoKing”, der eine Woche damit verbrachte, über 29.000 Dominos als Red-Dead-Redemption-Kunstwerk aufzubauen. Und die Arbeit hat sich gelohnt.

“TheDominoKing” baut immer wieder Domino-Kunstwerke, die sich häufig um Videospiele drehen. Anfang des Jahres hat er beispielsweise mühsam einen Domino-Tribut für Marvel’s Spider-Man geschaffen. Und jetzt huldigt er Red Dead Redemption 2.

“Red Dead Redemption 2 hat den größten Teil meiner Freizeit in Anspruch genommen”, erklärt “TheDominoKing” in der Videobeschreibung. “Ich habe mit der Arbeit an diesem Video begonnen, bevor ich überhaupt die Chance hatte, das Spiel zu spielen. Daher hatte ich große Erwartungen an das Spiel und diese konnte es erfüllen.”

Laut dem Domino-Experten hat es ungefähr eine Woche gedauert und 29.375 Domino-Steine gebraucht, um das Werk zu vollenden. Hier das Video:

Das denken wir:

Das ist eine ziemlich abgefahrene Fan-Kreation und mega beeindruckend. Wir freuen uns schon auf die nächsten Werke der RDR-Community.

Quelle: comicbook.com