Just Cause 4 bekommt einen weiteren explosiven Gameplay-Trailer spendiert

In wenigen Tagen, am 4. Dezember, erscheint Just Cause 4 für PC, PS4 und Xbox One. So kurz vor dem Release hat Square Enix einen weiteren Gameplay-Trailer veröffentlicht, der einen Überblick darüber gibt, was euch im Spiel erwartet.

Ihr bekommt die riesige Spielwelt Solis zu sehen, ihr erfahrt etwas über die Story, in der Rico Rodriguez versucht, den Namen seiner Familie reinzuwaschen und es gibt natürlich auch einige explosive Spielszenen zu sehen.

Der vierte Teil ist das bisher umfangreichste Just-Cause-Abenteuer und bietet einen größere Spielwelt und mehr Fahrzeuge und Waffen als je zuvor. Und so sieht das Ganze in Aktion aus:

Das denken wir:

In Just Cause 4 erwartet euch der ultimative Action-Spielplatz. Wer die Vorgänger mochte, der kommt hier voll auf seine Kosten.