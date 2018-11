Just Cause 4 hat den Gold-Status erreicht

Es hat lange gedauert, aber jetzt hat Just Cause 4 endlich den Gold-Status erreicht. Das haben die Entwickler kürzlich über Twitter verkündet.

Dort heißt es: “Wir freuen uns bekannt zu geben, dass #JustCause4 den Gold-Status für die weltweite Veröffentlichung am 4. Dezember erreicht hat. Herzlichen Glückwunsch an Avalanche Sweden für ihre großartige Arbeit, mit der sie das bisher ehrgeizigste Abenteuer von Solís und Rico geschaffen haben.”

Hier der offizielle Tweet:

We are pleased to announce that #JustCause4 has GONE GOLD for its worldwide release on December 4th 🏆 Congratulations to @AvalancheSweden for their amazing work creating Solís and Rico’s most ambitious adventure yet ⭐️ https://t.co/eieCqdnMgR pic.twitter.com/6iVHc9kHFy

— Just Cause 4 (@justcause) 30. Oktober 2018