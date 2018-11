Just Cause 4: Im neuesten Trailer erwartet euch der ultimative Sturm

Kürzlich präsentierten wir euch ziemlich beeindruckende Screenshots aus Just Cause 4, das ab dem 4. Dezember für PC, PS4 und Xbox One in den Händlerreglane steht. Und da der Release nicht mehr lange auf sich warten lässt, dürfen wir uns in diesen Tagen immer wieder auf neues Material aus dem Spiel freuen.

Kürzlich veröffentlichte Square Enix beispielsweise einen neuen Cinematic-Trailer mit dem Titel “Eye of The Storm”. Dieser stimmt euch schon mal auf den Release ein. Spielszenen gibt es zwar nicht zu sehen, dafür ist der Clip ziemlich cool inszeniert.

In Just Cause 4 versucht Rico Rodriguez die Wahrheit über den Tod seines Vaters aufzudecken. Dafür geht er ein Bündnis mit Mira, einer rebellischen Dissidenten, ein, um sich dann durch Verschwörungen und Chaos zu kämpft.

Hier der neue Trailer:

Das denken wir:

Just Cause 4 wird der Actionkracher des Jahres. Hier erwartet uns das bisher umfangreichste Abenteuer von Rico.