Metro Exodus: Spartan Collector’s Edition angekündigt

In den letzten Tagen war es relativ still rund um den Endzeit-Shooter Metro Exodus, aber jetzt wurde die Spartan Collector’s Edition angekündigt. Und mit der Ankündigung wurde auch gleich ein Trailer veröffentlicht, der zeigt, was euch in dieser Edition erwartet.

Die Spartan Collector’s Edition beinhaltet eine hochwertige Artyom-Statue, eine authentische Spartaner-Erkennungsmarke, “Artjoms Erinnerungen” – Vier Sammelpostkarten, Spartanaer-Patches und eine maßgeschneiderte Verpackung. Fans sollten beachten, dass Die Spartan Collector´s Edition nur in begrenztem Umfang verfügbar ist.

“Die hochgradig detailierte, handverzierte Harz-Statue ist etwa 26,7 cm hoch und fängt den fesselnden Moment des Metro-Exodus-Ankündigungs-Trailers ein, in dem Artjom einen tödlichen Wächter abwehrt. Jede Statue trägt eine eigene Nummer.”, heißt es offiziell.

Das Ganze hat natürlich seinen Preis. Für 234,98 Euro könnt ihr euch die Sammleredition über diesen Link vorbestellen.

Hier der Trailer:

In Metro Exodus erkundet ihr die russische Wildnis und folgt einer mitreißenden Geschichte, die von den Romanen von Dmitry Glukhovsky inspiriert wurde, die ein ganzes Jahr über Frühling, Sommer und Herbst bis in den tiefsten Winter hinein reichen.

Metro Exodus erscheint am 22. Februar 2019 für PC, PS4 und Xbox One.

Das denken wir:

Die Collector’s Edition ist ganz cool, aber auch verdammt teuer.