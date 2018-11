Monster Hunter: Hiert ist das erste Bild aus dem Film mit Milla Jovovich

Mit Verfilmungen von Videospielen ist das ja immer so eine Sache. Bisher haben die wenigsten Filme, die auf Games basieren, die Erwartungen der Fans erfüllen können. Am schlimmsten fand ich in dieser Hinsicht die Resident-Evil-Filme, die leider den Horror der Spiele kaum einfangen konnten. Wie auch immer. Die Schauspielering Milla Jovovich ist mit ihren Rollen in Filmen zu Videospielen jedenfalls sehr erfolgreich unterwegs. Ihr neuestes Projekt: ein Film zur erfolgreichen Monster-Hunter-Reihe.

Bereits 2016 berichteten wir darüber, dass die Macher der Resident-Evil-Filme angekündigt hatten, dass sie an einem Monster-Hunter-Film arbeiten würden. Mittlerweile veröffentlichte Sony das erste Bild aus dem Film, das Milla Jovovich und ihren Schauspielkollegen Tony Jaa zeigt.

Hier das Bild:

Zur Story des Films gibt es fast keine Infos. Wir wissen lediglich, dass Lt. Natalie Artemis (Milla Jovovich) durch einen Dimensionsriss die Welt von Monster Hunter betritt. Regie führt Paul W.S. Anderson (“Resident Evil”). Der Kinostart ist für Ende 2019 oder Anfang 2020 geplant.

Was haltet ihr vom ersten Bild? Teilt uns eure Meinung in den Kommentaren mit.

Das denken wir:

Zumindest die Requisiten können sich sehen lassen. Aber ob der Film auch wirklich etwas zu bieten hat, lässt sich bisher noch nicht sagen. Wir sind gespannt.