Omen of Sorrow: Seht euch hier den Launch-Trailer zum Horror-Kampfspiel an

Das Horror-Kampfspiel Omen of Sorrow steht seit heute in den Händlerregalen und aus diesem Grund wurde mittlerweile auch der Launch-Trailer veröffenlticht, den ihr unter diesen Zeilen findet.

Im selben Zug wurden auch zwei neue Kämpfer angekündigt: Arctorious, der kopflose Reiter und Thalessa, die unsichtbare Königin. Erste Szenen mit den zwei Charakteren seht ihr im Launch-Trailer.

Im Spiel erwartet euch neben einem lokalen Versus-Modus für ein oder zwei Spieler natürlich auch ein Online-Modus, in dem man Gelegenheitsspiele oder Ranglistenspiele absolvieren kann. Außerdem kann man eine Lobby für bis zu 12 Spieler erstellen.

Und für alle Sammler hat Omen of Sorrow auch viele Inhalte zu bieten: Man kann zahlreiche Bilder, Videos benutzerdefinierte Avatare und Spielertitel freischalten – insgesamt gibt es mehr als 200 freischaltbare Objekte.

Hier könnt ihr euch das Spiel in Aktion ansehen:

Das denken wir:

Omen of Sorrow bringt frischen wind ins Fighting-Genre, ob sich das Spiel gegen die hochkarätige Konkurrenz durchsetzen kann, lässt sich aber noch nicht sagen. Es kommt vor allem darauf an, wie die Entwickler das Spiel nach dem Release unterstützen.