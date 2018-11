Overkill’s The Walking Dead: Seht euch hier den Launch-Trailer an

Overkill’s The Walking Dead erscheint erst im Februar 2019 für die PS4 und die Xbox One, aber ab sofort ist der Multiplayer-Koop-Shooter für PC-Spieler via Steam erhältlich. Und darum wurde jetzt auch ein Cinematic-Launch-Trailer veröffentlicht, in dem wir eine ziemlich heftige Schlacht zu sehen bekommen.

Im Spiel findet ihr euch in Washington D.C. wieder, nachdem ein Seuchenausbruch die Toten wieder zum Leben erweckt hat. Hier die offizielle Beschreibung des Spiels:

“In Overkill’s The Walking Dead lernen die Spieler Aidan, Maya, Grant und Heather kennen; vier Personen, die sich angesichts der Bedrohung zusammenraufen mussten und die bereit sind, alles zu tun, um in dieser Welt nach der Apokalypse zu überleben. Basierend auf Robert Kirkmans Original-Comicreihe, die eine Fülle an möglichen Geschichten bereithält, widmet sich OVERKILL’s The Walking Dead einigen Ereignissen in Washington D.C.”

“Erkunde die Hauptstadt nach dem Ausbruch und finde heraus, was geschehen ist. Schlage dich durch die Bezirke dieser aufgegebenen Stadt und durchkämme verlassene Stadtteile wie Georgetown nach Beute, Vorräten und anderen Überlebenden. Aber sei auf der Hut, denn jedes Geräusch könnte die Toten oder die Lebenden anlocken, und jeder Fehler birgt die Gefahr, eine Horde an Beißern auf dich aufmerksam zu machen.”

Hier der Launch-Trailer:

Das denken wir:

Lange mussten wir auf Overkill’s The Walking Dead warten. Jetzt ist das Spiel da und wir hoffen, dass es die hohen Erwartungen erfüllen kann.