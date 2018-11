“Overlord”: Seht euch heir die ersten Minuten aus dem blutigen Zombie-Kriegsfilm an

Der Zombie-Kriegsfilm “Overlord” startet am 8. November in die Kinos. Ihr könnt euch aber schon jetzt die ersten Minuten aus dem Film ansehen.

Darum geht es in “Overlord”: Am Vortag des D-Days landet eine amerikanische Soldatentruppe in einem französischen Dorf, das von deutschen Truppen besetzt ist, nachdem ihr Flugzeug abgeschossen wurde. Boyce (Jovan Adepo), und Ford (Wyatt Russell) müssen sich nun hinter feindlichen Linien durchschlagen und einen Radarturm zerstören. Nur so können sie ihre Kameraden am Strand unterstützen.

Das Problem: Boyce macht unter einer Kirche eine schreckliche Entdeckung: Nazis haben dort ein Labor eingerichtet, in dem sie grausame Experimente durchführen.

Hört sich spannend an? Sieht auch so aus. Hier die ersten Minuten aus dem Film:

Das denken wir:

Das sieht nach einem heftigen Horrortrip aus. Der Trailer macht auf jeden Fall Lust auf mehr.